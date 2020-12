Ook in Mol zijn alle marktkramers weer welkom

Op openbare markten gelden dezelfde maatregelen als in de winkels, legt de schepen voor Lokale Economie in Mol, Lieve Heurckmans (CD&V), uit: "Het is heel belangrijk dat bezoekers weten dat ze alleen moeten komen, tenzij ze een minderjarig kind of een hulpbehoevende volwassene begeleiden."

Het is ook niet de bedoeling om er een uitstapje van te maken: "Je mag alleen naar de markt komen om boodschappen te kopen, niet voor een gezellige babbel. Je mag ook maar een half uur blijven." Eten en drinken ter plaatse mag ook niet.

Hoewel het in de winter minder druk is op de markt dan in de zomer, gaat de gemeente toch een extra steward inzetten om de veiligheid te garanderen.