Oostende is klaar voor shoppers: "Veel inspanningen gedaan om alles in goede banen te leiden"

In Oostende gaan ze de drukte in de winkelstraten meten aan de hand van GSM-signalen van bezoekers. De politie houdt de situatie ook met een 50-tal camera's in de gaten. Net als in de zomer zijn er weer stewards die ervoor waken dat de shoppers zich aan de looplijnen in de winkelstraten houden. Als het te druk dreigt te worden, wordt er ingegrepen.

Koen Lenoir heeft een sportwinkel in het centrum van Oostende en hij is ook voorzitter van het centrummanagement. Hij hoopt dat de klanten hun verantwoordelijkheid zullen nemen. "Ik heb vorig weekend ook de beelden van de overrompeling in Brugge en Brussel gezien. Dat is niet leuk om mee te maken. Stel je voor dat we binnen 14 dagen opnieuw dicht moeten, net voor de kerst? Dat zou voor veel winkels absoluut een ramp betekenen. Maar ik heb er eigenlijk wel vertrouwen in, zeker hier in Oostende. Ik kan met de hand op het hart zeggen dat er enorm veel inspanningen gebeuren om alles in goeie banen te leiden."