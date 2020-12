Na recente golf van grote klimaatbeloftes wereldwijd: "Doel van klimaatakkoord Parijs is nu binnen bereik" 

Tot nu toe was nog niet berekend hoeveel verschil al die beloftes zouden maken, maar vandaag zijn de onderzoekers van Climate Action Tracker, met concrete cijfers naar buiten gekomen. "De anderhalve graad van het klimaatakkoord van Parijs is door de recente golf van klimaatneutrale beloftes nu binnen schot", is hun conclusie.

Zij komen uit op een opwarming van 2,1 graden Celsius tegen 2100, een pak onder de eerder gevreesde 3 of zelfs 4 graden. Maar deze berekening houdt dus rekening met de meest recente beloftes van de grote spelers.

Volgens het akkoord van Parijs in 2015 moet de globale opwarming van onze planeet beperkt worden tot "ruim onder de 2 graden" en liefst anderhalve graad, het kantelpunt voor nog gevaarlijker gevolgen van de opwarming dan degene die we nu al ervaren. Momenteel zitten we ongeveer al aan 1,1 graden opwarming tegenover het begin van de Industriële Revolutie.

Er was de lauwe uitkomst van de klimaatconferentie in Madrid vorig jaar, en het bleek toen ook dat met toen op tafel lag, we helemaal niet op weg waren om Parijs te halen. Maar door de recente beloftes is er toch weer wat verschoven. (lees door onder de grafiek van Climate Action Tracker)