Vaccinoloog Pierre Van Damme: "Als alles goed gaat, kunnen we in januari starten met vaccinaties"

De Nederlandse regering hoopt om rond 4 januari al te kunnen beginnen met vaccineren, zo heeft minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge vandaag gezegd. De logistieke operatie is erop gericht om dan van start te kunnen gaan. Al benadrukt De Jonge dat dit het meest gunstige scenario is. "Het vaccin is nu binnen handbereik en daarmee staan we aan de vooravond van een nieuwe fase in deze crisis", luidt het.