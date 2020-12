“Red Sandra”, film van koppel Jan Verheyen en Lien Willaert krijgt voor de 3e keer een premièredatum

Omdat het einde van de coronacrisis nog niet in zicht is, kan je je afvragen of de film niet gewoon online kan gestreamd of verkocht worden. “In principe kan dat, maar dat zou erg jammer zijn”, zegt regisseur Lien Willaert. “Ik wil dat die film alle kansen krijgt. "Red Sandra" moet je echt wel in de cinema zien. Het is een verhaal met heel veel grote locaties in verschillende landen. Die hebben op een groot scherm veel meer impact dan thuis.”

"Red Sandra" vertelt het waargebeurde verhaal van de familie Massart. Hun dochtertje Sandra lijdt aan een zeldzame spierziekte en heeft nog een jaar te leven als ze niet het juiste medicijn krijgt. De vader, rol van Sven De Ridder, gooit zich in een verbeten strijd tegen de farma-industrie.