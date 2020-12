Boze contactberoepers organiseren begrafenisstoet naar huis premier De Croo: "Niet eerlijk dat wij niet mogen heropenen en winkels wel"

Niet-medische contactberoepen mogen nog steeds niet uitgeoefend worden en dat maakt velen onder hen boos. Het initiatief van het protest komt van nagelstyliste Nathalie Vanhaesendonck van "Crazy Nails" in Machelen. "Samen met vijf andere zelfstandige nagelstylisten slaan we de handen in elkaar omdat we vinden dat het moet stoppen. We willen aan het werk, maar we mogen niet. Het is niet eerlijk dat wij nog altijd niet mogen heropenen en de winkels wel", vindt Vanhaesendonck. Omdat heel wat lotgenoten zware financiële moeilijkheden hebben door verschillende verplichte sluitingen, willen ze van zich laten horen. "Ook horeacauitbaters, kappers en schoonheidsspecialisten staan achter ons. We willen als één front laten zien dat het zo niet verder kan. Voor veel mensen is dit een drama."