Roeselare maakt reus van wielerheld Jempi Monseré

Ze zijn nog volop bezig aan de nieuwe reus. Het hoofd is wel al geboetseerd op schaalmodel. Hij zal volgend jaar te zien zijn tijdens het WK wielrennen in Vlaanderen. Volgens John Huevaere van de Roeselaarse reuzenvereniging "Reusselare" wordt het een speciale reus: “Zijn armen zullen omhoog kunnen. Hij kan dus juichen zoals een coureur, die als winnaar over de finish rijdt. Het wordt ook geen cartooneske figuur: de kop van de reus zal realistisch zijn.”

De nieuwe reus krijgt tweevoudig wereldkampioen Freddy Maertens als peter. Hij was een heel goede vriend van Jean-Pierre Monseré. Het VTI en het SASK Roeselare maken het geraamte en het hoofd van de reus, Couture l’Eventail zorgt voor de kledij. Ook het museum KOERS en de Erfgoedcel TERF hebben een aandeel in deze nieuwe reus.