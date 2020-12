Ruim 80 academici vragen overheid om gezond leven écht mogelijk te maken: "Die ongezonde hap is altijd  dichtbij"

De coronacrisis heeft het belang van zo'n gezonde levensstijl nog eens in de verf gezet: mensen met obesitas, hart- en vaatziekten of diabetes zijn de voorbije maanden extra hard geraakt. "Dat is een bikkelharde realiteit. Zeker als je weet dat een gezonde levensstijl minstens 80 procent van hart- en vaatziekten en diabetes type 2, en 40 procent van de kankers kan voorkomen", staat te lezen in een open brief op de website van het Vlaams Instituut Gezond Leven. Meer dan 80 wetenschappers, artsen en middenveldorganisaties hebben de brief intussen al ondertekend.