Schooldirecteur uit Overijse roept ouders op om kinderen warmere kleren te laten aantrekken

Via smartschool roept directeur Van Loo ouders op om er op te letten dat hun kinderen warmer gekleed gaan."We geven constant les met open ramen en deuren, dat zal zo blijven doorheen de winter, ook als het vriest. We proberen ook zo vaak als mogelijk buiten te eten. Een kleine minderheid blijft enkel een katoen T-shirt of sweater dragen. En dan klagen ze steen en been dat het te koud is. Daarom vraag ik eenvoudig aan de ouders om er op aan te dringen dat ze laagjes aantrekken, niet alleen katoen en dat ze een jas aandoen. Natuurlijk gaan de ramen soms even dicht, maar in pincipe moeten ze openstaan. Dat heeft er mee voor gezorgd dat er weinig besmettingen zijn."