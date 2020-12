Druk in Brusselse Nieuwstraat, maar geen overrompeling bij heropening winkels: "Zaterdag wordt de echte stresstest"

De heropening van de winkels heeft voorlopig niet geleid tot een stormloop op de winkelstraten. Al is het wel behoorlijk druk in de Nieuwstraat in Brussel, waar een van de toegangen werd afgesloten. Heel wat lokale besturen hebben maatregelen genomen om de drukte onder controle te houden. De echte test zal dit weekend zijn, luidt het onder meer in Leuven en Antwerpen.