Van volwaardige bib naar 'huiskamerbib', inwoners van Kuringen bezorgd over schraler aanbod in de toekomst 

Schepen Habib El Ouakili ontkent de geruchten. “Er zullen wel degelijk boeken uit de fysieke collectie ontleend kunnen worden en er zal vanzelfsprekend personeel aanwezig zijn. De bibliotheek in Kuringen blijft een volwaardige vestiging, die complementair is met de hoofdbibliotheek op het Dusartplein. Er zal volop ingezet worden op jeugd- en familiecollecties. Verder zal men er elk boek kunnen bestellen, en niet veel later ophalen. We gaan er als stad alles aan doen om met allerhande evenementen en projecten in te zetten op de gewenste leesbeleving in Kuringen."

De schepen voegt tenslotte nog toe dat er in Vlaanderen geen enkele stad is die twee "hoofdbibliotheken" met een identiek aanbod kan huisvesten. "Dat is organisatorisch onhaalbaar op langere termijn", vervolgt hij. "De bibliotheek van Kuringen en het Dusartplein zullen elkaar daarom als gelijkwaardige partners aanvullen.”