Toekomst voor ijspiste Kortrijk onzeker door corona: "We hebben hulp nodig, anders is het voorbij"

Los van eventuele steun hopen ze bij ijsbaan "De Piste" bovenal weer te mogen openen voor iedereen. "Op vlak van ventilatie is er geen probleem", zegt Deryckere. "We zetten de poorten open en er zijn blazers die op de ijsbaan blazen". De winter zou in elk geval veel goed kunnen maken. "De maanden die komen, zijn voor ons het topseizoen. Maar dan moet er heel dringend wat veranderen."

De kunstschaatsclub telt zo’n 70 leden, de ijshockeyclub zo’n 120. Stel dat "De Piste" de deuren moet sluiten, dan betekent dat zo goed als het einde voor de schaatssport in West-Vlaanderen. In Kortrijk trainen zo'n 70 leden van de kunstschaatsclub en nog eens 120 leden van de ijshockeyclub. Die kunnen sinds de sluiting van Finlandia in Gullegem amper elders terecht. De ijsbaan in Brugge bijvoorbeeld is ondergebracht in een oud gebouw en is enkel open tijdens het weekend.