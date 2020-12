Vandenbroucke nog even de gebeten hond: "Ongelukkige uitspraak", vindt PS-voorzitter Magnette

Ook SP.A-voorzitter Conner Rousseau steunde gisteravond in "Terzake" zijn minister. "Op het moment dat de tweede golf keihard toesloeg en de ziekenhuizen kreunden, moesten we op alle fronten de strijd tegen het virus kracht bijzetten. We moesten het virus bij zijn nekvel grijpen en het aantal contacten en op die manier ook het aantal besmettingen beperken."



Maar ook Rousseaus optreden veroorzaakte weer wrevel, met name bij MR-voorzitter George-Louis Bouchez. Verwijzend naar de kritiek van Ducarme op Vandenbroucke, zei Rousseau: "We kennen allemaal de aanpak van de MR tijdens de vorige regering: te snel versoepelen heeft ons in deze shit gestort."

Bouchez kroop meteen in zijn Twitterpen: "De MR heeft niet te snel versoepeld. Laten we sereen blijven praten over de maatregelen die nodig zijn om het virus te bestrijden", schreef hij. "Crisisbeheer met evenwicht tussen (mentale) gezondheid, solidariteit, economie en samenleving" is wat Bouchez wil zien. "Zonder symbolen."