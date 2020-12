Voltallige Vlaamse regering wordt "warme luisteraar" van Radio 2: "Luisterend oor zijn in barre tijden"

Premier Alexander De Croo heeft onder andere al gebeld met Karen De Vos uit Zulte. Zij is slechtziend en woont alleen. "Dat gesprek heeft deugd gedaan: het duurde 22 minuten en mocht van mij nog veel langer duren. De premier is echt een hele warme man."

"We hebben over de coronamaatregelen en lockdown gesproken, wat dat doet voor mensen met een beperking. De premier zei me dat het niet evident is om te leven in mijn situatie. Sommige zaken zijn voor normaal ziende mensen zo evident, concludeert hij. Hij stond echt open voor mijn verhaal!"