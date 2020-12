VUB-studenten helpen in UZ Brussel: "Familie van patiënten is erg dankbaar voor wat we doen"

Peter De Rop is student-vrijwilliger. "Ik ben laatstejaarsstudent geneeskunde aan de VUB", vertelt Peter. "Het ziekenhuis zocht vrijwilligers met een medische achtergrond die wilden helpen. Ik heb enkele dagen meegeholpen op de dienst intensieve zorgen. Daar hield ik me bezig met de communicatie tussen de patiënt, de familie en de zorgverleners. De arts belt elke namiddag naar de familie om uitleg te geven over de behandeling en wij belden iedere ochtend met de familie om te vertellen hoe de nacht geweest was. Het was fijn om te horen hoe dankbaar de familieleden waren met onze telefoon, ook al konden we soms maar weinig info geven."