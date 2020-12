2 jongeren uit Wielsbeke opgepakt na overval op 14-jarige 

Een jongen van 14 uit Wortegem-Petegem was zondag in het park Baron Casier in Waregem toen hij benaderd werd door 2 jongens van 15. Ze bedreigden hem en slaagden erin om zijn portefeuille af te nemen. Commissaris Michaël Vanden Heede: "2 jongeren bedreigden het slachtoffer met een voorwerp waarvan ze hem lieten denken dat het een vuurwapen was. Ze sloegen hem ook en hij moest zijn portefeuille afgeven. Toen de daders hoorden dat omstaanders daar opmerkingen over maakten, hebben ze de vlucht genomen." Het bleken 2 jongeren uit Wielsbeke. 3 uur later werden ze al opgepakt. De jeugdrechter zal beslissen wat er met hen moet gebeuren.