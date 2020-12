WHO hoopvol na daling besmettingen, maar waarschuwt: "Winst mag niet verloren gaan tijdens de feestdagen"

De Wereldgezondheidsorganisatie ziet het aantal besmettingen in de rest van de wereld nog altijd toenemen, net als het aantal sterfgevallen. Vooral de situatie in Mexico en in Brazilië is onrustwekkend, zegt topman Tedros Gebreyesus. In Brazilië is het aantal besmettingen van 2.500 naar 3.800 per dag gegaan.