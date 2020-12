Wereldprimeur in UZ Leuven: eerste succesvolle longtransplantatie met longen van ex-COVID-19-patiënt

De recente longtransplantatie in UZ Leuven biedt een eerste geruststellend antwoord op de vraag of organen van patiënten na COVID-19 nog in aanmerking komen voor transplantatie. De longen van de overleden orgaandonor werden, zoals voor elke transplantatie, grondig gescreend om te beoordelen of ze voor transplantatie in aanmerking kwamen.



Op het moment van de transplantatie, testte de donor negatief op het coronavirus. Wel vonden de artsen antilichamen tegen het virus. Daardoor konden ze besluiten dat de vrouw wel degelijk besmet was geweest. Ondanks die besmetting, was de longfunctie van de orgaandonor heel goed en een CT-scan vertoonde geen tekens van longbeschadiging. De betrokken chirurgen, longartsen en virologen besloten dan ook dat het risico voor de ontvanger van deze longen minimaal was. Nog langer op de wachtlijst blijven staan zou een veel groter risico vormen.

De betrokken artsen benadrukken dat de mogelijheid tot snelle en accurate testen ook voor dit deel van de geneeskunde cruciaal zijn.