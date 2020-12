Wijnegem Shoppingcenter heropent voor maximaal 5.930 klanten: "Maak er geen gezinsuitstap van"

"We zijn heel blij dat onze handelaars opnieuw de deuren mogen openen", zegt Katrien Geysen van Wijnegem Shoppingcenter in "Start Je Dag". "December is normaal een topmaand maar vandaag verwachten we nog geen grote drukte. Uiteraard zijn we goed voorbereid. We zetten vanaf vandaag extra stewards in en beperken de toegang. Er mogen maximaal 5.930 mensen binnen. Dat lijkt veel maar we hebben meer dan 74.000 vierkante meter winkelruimte. Op een normale topdag in het eindejaar komen we op dagbasis aan meer dan 50.000 bezoekers."