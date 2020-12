Winkels in Mechelen mogen tenten plaatsen om zaak uit te breiden

In Mechelen kunnen handelaars die wat extra ruimte willen, vanaf vandaag een aanvraag indienen bij de stad om een tent te mogen plaatsen. "Een aanvraag is eerst wel nodig", zegt schepen voor Economie, Ondernemen en Werk Greet Geypen (Open VLD). "Zo kunnen we toch nagaan of alles veilig kan en er geen problemen zijn voor de doorgang van hulpdiensten en dergelijke."

Een aanvraagformulier is te vinden op de website van de stad: "We engageren ons om dat binnen een paar dagen te bekijken. We beseffen dat we als overheid deze dagen kort op de bal moeten spelen. Dat is niet altijd vanzelfsprekend, maar voor handelszaken gaat het vaak over leven of dood."

Ook horecaondernemers die een tent willen zetten, om het afhalen van maaltijden beter te organiseren, kunnen een aanvraag indienen bij de stad.