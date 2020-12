Bewoonster gered bij woningbrand in Groot-Bijgaarden

Het was een politiepatrouille die toevallig voorbij het huis reed, en zag dat er vlammen en rook uit de benedenverdieping kwam. De bewoonster van de eerste verdieping werd door de brandweer via het raam geëvacueerd. De vrouw is naar het UZ Brussel overgebracht omdat ze te veel rook had ingeademd maar ze verkeerde niet in levensgevaar.

Bij het blussen sloegen de vlammen door naar de eerste verdieping. Ook daar is de brandschade groot. Op de twee andere verdiepen is er veel rookschade. Het is nog niet duidelijk hoe de brand ontstaan is.