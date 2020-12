Zwemmen in de provincie Antwerpen: lees hier welke zwembaden vandaag al open gaan en welke pas later

In de provincie Antwerpen zijn er 28 steden en gemeenten met een zwembad. Nog maar 11 daarvan gaan vandaag open. De meeste gemeenten hebben nog één of meer dagen nodig om voldoende chloor aan het water toe te voegen en de temperatuur te regelen. Op sommige plaatsen is ook nog niet meteen voldoende personeel beschikbaar, want dat is vaak tijdelijk ergens anders aan de slag.

Sommige zwembaden gaan vandaag ook alleen nog maar open voor baantjeszwemmers. Scholen en clubs moeten nog even wachten. In andere zwembaden is dat dan weer andersom en moeten individuele bezoekers nog even geduld hebben.

Hou er rekening mee dat je meestal moet reserveren voor je naar het zwembad trekt omdat het aantal bezoekers beperkt moet worden. Op verschillende plaatsen mag je ook alleen maar baantjes gaan trekken.