Amerikaanse minister van Justitie: "Geen grootschalige verkiezingsfraude tijdens presidentsverkiezingen"

William Barr is een partijgenoot en trouwe bondgenoot van de Amerikaanse president Donald Trump. Die laatste beweert nog steeds dat hij de echte winnaar is van de Amerikaanse presidentsverkiezingen en dat er in verschillende staten grootscheepse verkiezingsfraude is gepleegd. Hij voert via Twitter de druk op de Republikeinse gouverneurs in Georgia en Arizona op om de verkiezingsuitslag ongeldig te verklaren.