Antwerpse rechtbank veroordeelt Thaise vrouw voor smokkelen en prostitueren van 12 meisjes

De Antwerpse rechtbank heeft een Thaise vrouw (32) veroordeeld die 12 Thaise meisjes naar Europa heeft gesmokkeld om ze te laten werken in de prostitutie. De vrouw haalde de meisjes onder meer naar ons land. Sommige slachtoffers werkten vanuit een appartement aan de Carnotstraat in Antwerpen.

De meisjes moesten in Thailand een schuldbekentenis van 32.000 euro tekenen voor hun reiskosten en een toeristenvisum van drie maanden. Die kosten zouden ze kunnen afbetalen door te werken in massagesalons. Eenmaal hier, werden ze in de prostitutie gedwongen. Hun diensten werden vanop sekswebsites geadverteerd.

De veroordeelde vrouw ontkende dat ze anderen tot prostitutie had gedwongen of daarvoor geld had ontvangen. De rechter bevond dat wel bewezen. De vrouw krijgt 6 jaar effectieve celstraf en een boete van 96.000 euro, waarvan de helft met uitstel.