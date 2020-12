Wereldberoemde Arecibo-radiotelescoop in Puerto Rico volledig ingestort: "Einde van een tijdperk"

"Voor ons is dit toch wel het einde van een tijdperk", zegt ook Philippe Mollet van de volkssterrenwacht MIRA. "Toen ik jong was, waren er twee van die toestellen die tot de verbeelding spraken: een daarvan was de Arecibo", vertelt hij in "De ochtend" op Radio 1.



De Arecibo werd onder meer gebruikt voor het onderzoek naar het heelal en voor het speuren naar signalen van buitenaards leven. "Eigenlijk is dat een grote wokschotel waarmee we signalen uit het heelal ontvangen."

De Arecibo deed een aantal belangrijke ontdekkingen, legt Mollet uit. "De eerste was de rotatietijd van de planeet Mercurius. Dat ding is veel te klein om met klassieke telescopen in detail te bekijken. De Arecibo ontdekte dat Mercurius in 58 dagen rond zijn as draait, 58 keer trager dus dan onze planeet. Evengoed waren er waarnemingen van pulsars, neutronensterren die tot tientallen keren per seconde rond hun as draaien. De telescoop heeft ook een Nobelprijs opgeleverd."

Niet alleen door het verval werd de telescoop minder en uiteindelijk niet meer gebruikt. Ook de financiering ervan verminderde. "Een deel van de financiering gebeurde destijds door de NASA, maar die was daar ook al een tijd mee gestopt", weet Mollet.