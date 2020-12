Beslist Belgie eindelijk? Met vaccins alleen komen we er niet, we hebben vaccinaties nodig

De landen om ons heen zijn volop bezig met de organisatie van hun vaccinatiecampagnes. In Nederland wil men tegen maart 2021 3,5 miljoen mensen vaccineren, waarbij voorrang gegeven wordt aan 60-plussers, mensen die tot een medische risicogroep behoren en mensen die instaan voor zorg van risicopatiënten en coronapatiënten. Er zijn al 25 miljoen veiligheidsnaalden aangekocht en ook de speciale diepvriezers voor het bewaren van het Pfizer-vaccin worden niet vergeten.

Duitsland zal vanaf december over het hele land honderden vaccinatiecentra inrichten (in Berlijn onder meer in twee voormalige vliegvelden en een wielerstadion). Het Rode Kruis deed in de stad Ulm zelfs al een test om te zien of het mogelijk is om 120 mensen per uur te vaccineren.

In het Verenigd Koninkrijk is men volop bezig met de planning en zal er gevaccineerd worden in de duizenden lokale vaccinatiecentra én in grote locaties zoals stadions; de volgorde van vaccinatie werd er reeds vastgelegd.

Alhoewel ook in deze landen veel zaken nog onduidelijk zijn, is de filosofie zoals die verwoord werd door de Duitse minister van Volksgezondheid Jens Spahn, duidelijk: “Als er coronavaccins toegelaten en beschikbaar zijn, maar de organisatie voor het massale inenten is nog niet op orde, dan valt dat niet uit te leggen aan de bevolking.”