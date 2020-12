Bever bouwt hut pal naast veerpont in Maasmechelen

Voor alle duidelijkheid: het gaat niet over een beverdam, wel over een beverhut en die is niet hinderlijk. Op amper 6 meter van de veerpont heeft een bever een hut gebouwd op de oever van de Maas. Het ziet eruit als een soort iglo, maar dan van takken en is 1 meter hoog en 3 meter breed. De hut valt goed op in het landschap ondanks dat ze aan de oever tussen kleine struiken ligt. Het bouwwerk lijkt op het eerste zicht op wat zwerfafval, maar de bever heeft de hut tak per tak nauwkeurig aangelegd.