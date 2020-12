Luc schildert Warmste Week-vlammen voor deur van tientallen buren: "Stiekem op een zaterdagavond gedaan"

Het vermoeden van buurtbewoner Karl blijkt nu te kloppen. "Ik zal dan maar toegeven dat mijn vrouw en ik inderdaad de schuldigen zijn", lacht Luc. "Ik heb de vorm van een vlam uitgeknipt, zodat we overal dezelfde konden schilderen. Zaterdagavond hebben we, toen het rustig was in het dorp, stiekem al die vlammen op straat gespoten voor de deur van alle 22 huizen. Iedereen moest zwijgen, inclusief onze eigen kinderen. Dat was grappig, want elke keer als je iemand op straat tegenkwam de afgelopen dagen ging het er over. "Wie oh wie heeft dat toch gedaan?" Dan moet je je stil houden."

Het Bilzens koppel ging vooral aan het werk om iedereen in de straat een hart onder de riem te steken. "We hebben hier een moeilijk jaar achter de rug. Elk huisje in deze straat heeft wel zijn kruisje gehad. Wij hebben zelf een neef en een nicht verloren, en de tante van mijn vrouw ook. Onze buurman is ook plots overleden. Daarnaast zijn er in de straat twee mensen aan het vechten tegen zware ziektes, en sommigen moeten binnenkort een zware operatie ondergaan. Daarom wilden we iedereen even onze steun betuigen."

Luc breekt ten slotte nog een lans voor goede burenrelaties, en mekaar helpen waar kan. "We hebben deze actie niet gedaan voor alle aandacht. Ik wil gewoon aan onze buren tonen dat we er voor hen zijn wanneer ze iets nodig hebben." De actie heeft intussen zulk groot succes dat Luc en zijn vrouw iets gelijkaardigs gaan doen voor een woonzorgcentrum in de buurt.