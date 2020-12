Bpost zet extra pakjesautomaten in Mechelen om eindejaarsdrukte op te vangen

Nu al staan er op 44 plaatsen pakjesautomaten van Bpost in Mechelen. Tijdens de eindejaarsperiode worden er heel wat meer pakjes verstuurd. Om die kwijt te kunnen, komen er op 11 van die 44 plaatsen tijdelijk extra automaten. Ze zullen blijven staan tot eind januari.



"Wij zijn al langer bezig met Bpost aan een pilootproject waarbij we pakjesautomaten plaatsen", zegt schepen van Mobiliteit Vicky Vanmarcke (Open Vld). "Toen we hoorden dat Bpost het moeilijk had om deze eindejaarsperiode alle pakjes te kunnen bezorgen, zijn we samen aan tafel gaan zitten en hebben we besloten om op een aantal drukke locaties pakjesautomaten bij te plaatsen. Zo zijn er zeker voor iedereen genoeg opties om pakjes in hun buurt te laten leveren."