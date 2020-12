Brugge levert je boodschappen van de markt ook aan huis

Het probleem is bekend: te veel zakken vol groenten of fruit, of met andere boodschappen in, dat schrikt af om de markt te bezoeken. Dus start stad Brugge met een charmeoffensief. Het principe is simpel: als je een Bruggeling bent en je hebt veel gekocht of je hebt moeite met stappen, dan kan je die zware boodschappen afgeven aan een standje op de markt. Die medewerkers van de stad bezorgen je dan alles later op de dag bij je thuis. De dienst is een proefproject dat de markt aantrekkelijker moet maken.