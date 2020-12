Brussels Gewest versoepelt coronamaatregelen niet: "Regels worden goed opgevolgd"

Onze reporter merkte op dat het 's avonds zeer rustig en stil is in Brussel. "Hier en daar ontmoette ik een kok die van z'n restaurant terugkwam, want al zijn die dicht, de keuken blijft wel doordraaien voor thuislevering. Of een architect en enkele bouwvakkers die van hun werf terugkwamen of in de metro gingen werken. Ik heb ook nog enkele daklozen gezien en een dame die net een coronatest gedaan had", zegt hij. "Maar het viel me vooral op hoe verlaten en stil dat Brussel er nu 's avonds bij ligt. En ik heb de indruk dat er niet veel mensen zijn die de coronaregels aan hun laars lappen."