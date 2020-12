Brusselse auteur Juan d'Oultremont wint 'Manneken-Prix'

'De klaaine prins', een herwerking van 'Le Petit Prince' van Antoine de Saint-Exupéry door Jean-Jacques de Gheyndt, heeft de Manneken-Prix voor het beste boek in het Brusselse dialect gewonnen.

De Manneken-Prix is in het leven geroepen om de boekensector in de hoofdstad te ondersteunen en werd dit jaar nog maar voor de tweede keer uitgereikt. De jury is anoniem en beoordeelt de verschillende boeken van Brusselse auteurs die het afgelopen jaar zijn verschenen.