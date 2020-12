De papieren edities van de Gouden Gids en de Witte Gids verdwijnen: "Logische evolutie"

De papieren edities van de Gouden Gids en de Witte Gids verdwijnen. In de witte gids kon je telefoonnummers van particulieren opzoeken, in de gouden gids bedrijven. De editie van 2020 was de laatste papieren versie. "De overstap maken naar het digitale is een logische evolutie", zegt Maja Van der Borst van uitgever FCR Media aan VRT NWS.