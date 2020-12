Derde wolf aangereden in Limburg: dier is gewond, maar momenteel spoorloos

Het is al de derde keer op enkele maanden tijd dat in Limburg een wolf wordt aangereden. De eerste keer gebeurde dat begin oktober in Hechtel-Eksel, enkele weken later in Oudsbergen. Het ging in beide gevallen om welpen van Noëlla en August. Of dit nu een derde welp is die is aangereden, of één van de volwassen wolven is nog niet duidelijk.