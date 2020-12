Kiest Diest er voor om zich aan te sluiten bij Limburg?

"Of het inderdaad zover zal komen dat bepaalde gemeenten in onze provincie verkiezen of vragen om naar een andere provincie over te stappen, en om daar bij een referentieregio aan te sluiten weet ik niet" zegt Gouverneur Jan Spooren van Vlaams-Brabant. "En als zij dat vragen, zal ik dat meenemen in mijn advies naar de Vlaamse regering, en zullen we wel zien wat daar verder bestuurlijk mee gebeurt."