Draak van Ieper 5 jaar niet meer te zien op het Belfort

Je kan de draak de komende jaren van dichtbij bekijken in het Yper Museum in de Lakenhalle. Daar komt vanaf 15 december een hele tentoonstelling over de draak. Er is ondertussen ook een naam gekozen: Margriet. Inspiratie voor de naam haalde het museum uit de Ieperse geschiedenis. “Voor zover we weten is er geen legende verbonden aan de draak. We hebben haar Margriet genoemd, omdat verschillende Margareta’s een belangrijke rol speelden in het middeleeuwse Ieper”, besluit Franck.

Het museum lanceert over Margriet ook een reeks wetenschappelijke artikels, een film en er wordt volop geschreven aan een boek: “Draak komt van haar staak”. Het is een fictief kinderverhaal met historische feiten.