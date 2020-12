Muts mag niet in de klas in Duffel, ouders reageren boos: "Mijn zoon heeft het koud nu de ramen altijd openstaan"

In heel wat scholen wordt lesgegeven met open vensters. Ventileren is de boodschap om de kans op een coronabesmetting te verkleinen. In Duffel veroorzaakt dat wrevel tussen ouders en de schooldirectie. "Uiteraard kan je je goed induffelen tegen de de koude en verschillende laagjes aandoen. Van de nek tot aan de voeten is dat geen probleem. Maar mijn zoon klaagt dat hij het koud heeft in de klas aan zijn hoofd en oren. Maar hij mag van de directie zijn kap of muts niet opzetten", klaagt moeder Suzanne Bonaguidi in "Start Je Dag". "Dit is toch onbegrijpelijk?"