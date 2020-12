Eeuwenoude bakoven in Bavegem weer gebruiksklaar

Volgens de schepen kan de oude bakoven in Bavegem weer een ontmoetingsplek worden voor de buurt. “Tijdens de septemberkermis van 2018 in Bavegem werd de historische oven in de Hoge Hellesemweg nieuw leven ingeblazen. De vriendenkring van Basisschool Klim-op stookte de oven op om er een lokale koek in te bakken. Maar een grondige restauratie was toch nodig. De werken zijn in oktober gestart door specialisten die de lemen oven helemaal konden restaureren. Ook het bakhuisje wordt helemaal gerenoveerd. In totaal kost de restauratie van de oven ruim 26.000 euro.”

De provincie Oost-Vlaanderen betaalt ruim 8.000 euro.