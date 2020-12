Europese kolonisatie van Noord-Amerika deed erosie minstens tien maal sneller gaan

In de studie tonen de onderzoekers aan hoe mensen het landschap in Noord-Amerika veranderd hebben aan een snelheid die veel hoger ligt dan de natuur kan bereiken. De resultaten kunnen gevolgen hebben voor het landbeheer en voor pogingen om landschappen te herstellen in hun natuurlijke staat, zo zeggen de onderzoekers.

"Op bijna elk continent veranderen mensen het natuurlijke landschap en veranderen ze het land om tegemoet te komen aan onze behoeften op het vlak van landbouw, energie en een veilige watervoorraad. Een belangrijk gevolg van onze acties is een toename van de verplaatsing van sedimenten, meer in het bijzonder van bodemerosie", zei professor David Kemp van de China Universiteit voor Aardwetenschappen in Wuhan. Kemp is de corresponderende auteur van de nieuwe studie.

"We wisten al dat er een toename was van de erosie toen de Europese kolonisatoren aan landbouw begonnen te doen in Noord-Amerika. Dat leidde tot de afzetting van grote hoeveelheden van riviersedimenten en sedimenten uit de uiterwaarden - overstromingsvlakten -, sedimenten die alluvium genoemd worden. Onze studie kwantificeert deze toename over het gehele continent, en toont een sprong van een grootteorde aan in de snelheid van de afzetting van alluvium kort nadat de Europeanen gearriveerd waren." Een toename met een grootteorde is een toename met een factor tien.

Het is niet gemakkelijk om de impact van mensen op het natuurlijke landschap in te schatten omdat het moeilijk is de snelheid van de veranderingen in het verleden en het heden te vergelijken over grote afstanden en in de loop van een lange tijd. Daarom verzamelden de onderzoekers gegevens over de snelheid van meer dan 4.000 gevallen van ophopingen van alluviale sedimenten. Die bieden een indirecte weergave van de erosie, de verplaatsing van massa en het opslaan van sedimenten in Noord-Amerika van het late Pleistoceen - de periode van zo'n 129.000 tot 11.700 jaar geleden - tot nu.