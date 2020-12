BEKIJK: Hoe werken de coronavaccins precies? En wat zijn de voor- en nadelen van elk vaccin?

Ons land heeft intussen al 5 contracten afgesloten voor coronavaccins. Als alles goed gaat, hebben we daarmee genoeg voor alle Belgen. Al zal het wel nog een hele tijd duren voor de hele campagne rond is. Maar hoe werken die vaccins nu precies? Wat zijn de voor- en nadelen van elk vaccin? Onze wetenschapsjournalist Koen Wauters legt het helder uit in deze video.