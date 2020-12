Fietsertje (11) in levensgevaar na aanrijding in Brugge

Het slachtoffer kwam even voor 08.00 uur uit de Kruisabelestraat gereden en wilde volgens de lokale politie de Dudzeelse Steenweg oversteken. Daar werd hij gegrepen door een bestelwagen die richting Brugge reed. De jonge fietser werd een tiental meter weggeslingerd.

De MUG-arts diende de jongen ter plaatse de eerste zorgen toe. Daarna is hij in kritieke toestand overgebracht naar het AZ Sint-Jan in Brugge. Hoe de aanrijding precies is kunnen gebeuren, is nog niet duidelijk. “De omstandigheden worden onderzocht", zegt Lien Depoorter van de politie van Brugge.