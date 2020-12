Fietsster kritiek na ongeval met vrachtwagen op N9 in Eeklo

De vrouw fietste iets voor 13 uur richting Gent in de Stationsstraat (N9), de belangrijkste verkeersader in het centrum van Eeklo. Maar ter hoogte van het Kruger Shoppingcenter belandde ze onder de wielen van een vrachtwagen. De chauffeur reed in dezelfde richting en sloeg rechtsaf om de parking van het shoppingcenter op te draaien. De trucker had de fietser waarschijnlijk niet of te laat opgemerkt.

De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en konden de vrouw bij bewustzijn, maar in kritieke toestand, naar het ziekenhuis brengen. Of het om een dodehoekongeval gaat, was niet meteen duidelijk. Het parket schakelde daarom een verkeersdeskundige in. De rijbaan werd in de richting van Gent afgesloten. Het verkeer moet nu een omleiding volgen via Boelare.