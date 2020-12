Nieuwe fietsroute verbindt Pajottenland met Brussel: "Blinde vlek die we nu wegwerken"

De nieuwe fietsverbinding zal door verschillende Pajotse gemeenten lopen. Onder andere door Gooik, Lennik, Sint-Pieters-Leeuw en Galmaarden. Gedeputeerde Tom Dehaene (CD&V) geeft toe dat het traject Pajottenland-Brussel tot nu toe een blinde vlak was op de Vlaams-Brabantse fietskaart. In tegenstelling tot wat de naam misschien doet vermoeden, is de "VolleGaas-route" geen nieuwe fietssnelweg. "Wel wordt het een vlotte doorfietsroute", verduidelijkt Dehaene. "We maken een verbinding langs vooral bestaande trage of autoluwe wegen. Zoals de oude trambedding in Gooik, fietsstraten en landbouwwegen. Daardoor kunnen we de route ook vrij snel realiseren, want de wegen liggen er al. Zo is er binnenkort een veilige en comfortabele fietsverbinding tussen Brussel en het Pajottenland."