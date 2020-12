Ge moet in uw baanvak blijven!

Het was van mijn schooltijd geleden dat ik nog een zwembad had bezocht, het was dus even wennen. Mijn onwennigheid viel de badmeesters meteen op, maar in plaats van behulpzaam te zijn, namen ze mij met wantrouwige blikken op. Wat deed een oudere man als ik tussen het bijna blote jonge volkje, als u begrijpt wat ik bedoel. Maar goed, ik kreeg een cabine toegewezen en wurmde mij niet zonder moeite in mijn zwembroek, een trouwcadeau nog. Vervolgens diende ik mij te laten ontsmetten in een neveldouche met 90% bleekwater.

‘Niet in de ogen wrijven!’ waarschuwde het bordje dat ik te laat had gezien.

Nadat mijn temperatuur was gemeten en ik een waterbestendig mondmasker had voorgebonden, wilde ik mij in het ondiepe in het zwembad laten zakken.

Dat was evenwel buiten de waard gerekend, in casu een atletisch gebouwde coronazwembadsteward.

‘Wat zijt ge van plan, grootvader?’ informeerde hij op neerbuigende toon.

‘Zwemmen,’ antwoordde ik kort en naar waarheid.

‘Hier is het voor min-zesjarigen,’ wees de steward mij terecht, ‘ge moet dáár in het water gaan.’ En hij wees op de wipplank waar de ene na de andere zwemmer als een snoek in het diepe dook.

‘Én’, voegde de man eraan toe, ‘ge moet het circulatieplan volgen.’