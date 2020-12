Geen carnaval in 2021 in Limburg

Het hing al langer in de lucht en druppelsgewijs zijn verschillende steden hun stoeten aan het aflasten. Zo liet de stad Genk vandaag nog weten dat de stoet door het coronavirus niet kan doorgaan. En zo gaat het op veel plaatsen, waardoor er uiteindelijk geen carnaval zal gevierd worden, zegt Jeroen Bellings van FEN Vlaanderen. "Als we nuchter zijn moeten we inzien dat een klassieke carnaval er niet in zit." Maar hij hoopt wel op alternatieven. "Je kan misschien wel iets anders doen, wat wel kan. Je kan de straten en pleinen versieren op het moment dat het carnaval zou zijn. Er zijn er die nadenken over een carnavalsmis in het dialect. Of een carnavalsontbijt bij mensen thuis." Het is volgens hem wel belangrijk om mensen een perspectief bieden en om de verenigingen samen te houden.