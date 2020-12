Wat als Polen en Hongarije EU-budget blijven blokkeren? Hoe gaan we dat voelen? En is er een plan B?

Het is tegen de vertaling van die paragraaf in een concrete wettekst dat Polen en Hongarije fel bezwaar maken, met mondelinge steun van de Sloveense premier Jansa. In het wetsvoorstel staat een omslachtige procedure om de betaling van EU-subsidies op te schorten, wanneer in een bepaald land bijvoorbeeld de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht niet meer verzekerd is. Polen en Hongarije voelen zich geviseerd, er loopt tegen hen al een procedure omdat de rechtsstaat er bedreigd zou zijn. Ze vinden dat niemand anders dan zijzelf moeten oordelen hoe ze hun land het best organiseren, en spreken over een inmenging in hun nationale soevereiniteit. Ze eisen een bijsturing of intrekking van het wetsvoorstel, en blokkeren uit protest de Europese meerjarenbegroting en het Europese Herstelfonds.



Dit dreigt de Europese Unie in een diepe crisis te storten. Het gaat niet alleen om geld. Het gaat om botsende visies over de fundamentele principes en waarden van de Europese Unie. Aan de ene kant staan 24 lidstaten, aan de andere kant Polen, Hongarije en Slovenië.