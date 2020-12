Geldezelpraktijken in opmars: "Mensen beseffen niet dat ze deelnemen aan criminele activiteiten"

Stefanie vond een bijverdienste, maar zonder dat ze het wist was ze via haar bankrekening crimineel geld aan het doorsluizen. Een geldezel, zo heet dat fenomeen. Haar volledige verhaal lees je hier.

"Wat Stefanie deed, ook al was dat buiten haar weten om, is deelnemen aan een criminele activiteit", zegt Stijn De Ridder, commissaris bij de Antwerpse politie. Er staan dan ook straffen op geldezelpraktijken.

Hoe langer, hoe meer

"Het fenomeen van internetfraude is al een tijdje in opmars", klinkt het bij De Ridder. "We merken dat criminelen handig gebruik proberen maken van beïnvloedbare en kwetsbare jongeren. Via hun rekening proberen ze dan crimineel geld snel te versassen, in dat proces zijn geldezels een essentiële schakel."

De Antwerpse politie merkt dat ronselaars vaak 'oldskool' aan het werk zijn in de omgeving van scholen maar ook op plekken waar jongeren bij elkaar zijn, zoals bushaltes. Maar hoe langer, hoe meer gebeurt het ronselen ook via sociale media. "Veel jongeren gaan blind in op een voorstel dat te mooi is om waar te zijn en laten zich verleiden tot zaken waar ze achteraf spijt van krijgen."

Crimineel geld

Wie als geldezel crimineel geld versluist via z'n bankrekening maakt zich schuldig aan witwasparktijken. Daar staan straffen op van 15 dagen tot 5 jaar gevangenis. Geldboetes van 26 tot 100.000 euro, vaak nog te vermenigvuldigen met 8.

Commisaris De Ridder: "Het gaat hier om mensen die vaak niet beseffen deel te nemen aan criminele praktijken. Mensen die vaak nog niet in aanraking kwamen met het gerecht maar bij wie de feiten wel op het strafblad komen. Daarnaast kunnen ook banken maatregelen opleggen die toch wel financiële gevolgen kunnen hebben voor de geldezels."

Campagne Febelfin

Criminelen kunnen hun geldezelpraktijken enkel gebruiken als er mensen op ingaan. Daarom is het belangrijk goed te beseffen wat de gevolgen kunnen zijn voor de geldezels. Bankenfederatie Febelfin lanceert daarom een bewustmakingscampagne om ons te wijzen op de gevaren ervan. Meer info vind je hier.