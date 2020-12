Valéry Giscard d'Estaing (94) overleden: een Franse president met keizerlijke allures

Het werd echter geen afscheid. Giscard bleef als leider van "zijn UDF" erg invloedrijk en verschanste zich in zijn thuishaven als voorzitter van de regionale raad van de Auvergne (1986-1994), waar hij in een kasteel resideerde. Daarnaast zat hij ook in het Europees Parlement.

Die liefde voor Europa maakte een schitterende comeback mogelijk, toen hij in 2001 de voorzitter werd van de Europese Conventie, die een heuse Europese grondwet moest uitschrijven. Dat gebeurde nog wel op voorspraak van zijn oude rivaal Chirac die het intussen dan toch tot president had geschopt.

Die conventie leverde in 2003 een grondwet op die grotendeels het werk was van de oude sluwe vos Giscard. De grondwet kelderde door afkeuring in enkele lidstaten, maar werd in een andere vorm realiteit in wat het EU-Hervormingsverdrag van Lissabon is geworden. Het was een prachtige afsluiter voor een groot en intellectueel erg beslagen, maar nukkige man die zeker geen last had van valse bescheidenheid.