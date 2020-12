VN-baas Guterres: "In 2021 wereldwijde coalitie voor koolstofvrije wereld smeden om onze gebroken planeet te redden"

Maar de internationale dynamiek is er weldegelijk. Nu heel wat meer landen zich hebben uitgesproken om klimaatneutraal te worden, wil hij met de VN dat momentum vasthouden. "Begin 2021 (eens Biden president van de VS is, red.) zullen de landen die zich ambitieus hebben uitgesproken over klimaatneutraliteit 65 procent vertegenwoordigen van de wereldwijde CO₂-uitstoot en ruim 70 procent van de wereldwijde economische activiteit." Dat biedt dus kansen.

We moeten dit momentum omzetten in een beweging, zei Guterres: "Het centrale doel voor de VN voor 2021 is om een wereldwijde coalitie voor een koolstofvrije wereld * te bouwen. 2021 kan daar een sleuteljaar voor zijn, het jaar om een kwantumsprong te maken. Elk land, elke stad, financiële instelling of bedrijf moet plannen maken voor die transitie. "

En dat begint nu, zei Guterres: om er te komen, moeten we tegen 2030 de wereldwijde uitstoot met 45 procent verminderen tegenover 2010. En iedereen moet daarvoor dus zijn steentje bijdragen, ook consumenten, producenten en investeerders. Guterres voert dus de druk verder op om van de belangrijke klimaatconferentie in Glasgow in november 2021 een heel succesvolle te maken.