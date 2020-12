Heemkunde Limburg stopt ermee: “We hebben geen geld meer en we vinden geen nieuwe vrijwilligers”

De vereniging had een eigen blad met een oplage van 500 exemplaren. “Dat waren de enige inkomsten die we nog hadden”, zucht Luk Van de Sijpe van Heemkunde Limburg. “Vroeger kregen we nog subsidies van de Vlaamse Gemeenschap en van de provincie, maar dat is al een tijdje voorbij. Nu zit er zo goed als niets meer in de kas.” Heemkunde Limburg overkoepelt 65 erfgoed- en heemkundige kringen in de provincie. “Die kringen blijven bestaan, maar ze kunnen niet meer op ons rekenen voor de gouwdag die we elk jaar organiseerden”, vertelt Van de Sijpe. "Maar de leden ervan worden steeds ouder en ook zij vinden nog moeilijk nieuwe vrijwilligers.”